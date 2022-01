Koronawirus na studniówce VIII LO w Bydgoszczy. Bawiło się 250 osób, Sanepid wysłał na kwarantannę... jeden „stolik”

Studniówka odbyła się 8 stycznia br. - We wtorek (11 stycznia) jedna z uczennic, która była na studniówce, zrobiła test na Covid-19, który wyszedł pozytywny - napisał do nas jeden z uczniów. - 12 stycznia do szkoły wpłynęła decyzja sanepidu. Na kwarantannę wysyłano tylko osoby, które siedziały z nią przy stoliku. Wszyscy musieliśmy dalej chodzić do szkoły, choć szkoła w tym momencie nie była bezpiecznym miejscem.

Uczeń podkreśla, że decyzja sanepidu jest niezrozumiała. - Znaczy ona tyle, że mogłem mieć bliski kontakt fizyczny z osobą zakażoną koronawirusem (całowanie, przytulanie itp), ale nie jestem objęty kwarantanną, ponieważ nie siedziałem z nią przy stoliku. Przecież to absurd - pisze uczeń. - Na studniówce było ok. 250 osób, z czego wiele nie było zaszczepionych. Klasa tej uczennicy siedziała w miejscu obok, którego musiał przejść każdy, żeby tańczyć. Wszyscy tańczyli blisko siebie, rozmawiali ze sobą, a sanepid kieruje na kwarantannę jeden stolik? My uczniowie jesteśmy oburzeni decyzją sanepidu. Wiele osób boi się o swoje zdrowie.