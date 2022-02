Pandemia niestraszna cudzoziemcom. W Kujawsko-Pomorskiem wydawanych jest coraz więcej zezwoleń na pobyt dla nich

Pracownicy ze Wschodu jednak nie wyjechali

Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa niektórzy pracodawcy obawiali się masowego wyjazdu cudzoziemców do swoich ojczyzn, co mogło doprowadzić do zapaści firmy, które masowo korzystały z ich pacy. Faktycznie, część osób wyjechała i wydawało się, że procesy produkcyjne niektórych firm mogą być poważnie zakłócone. Szybko jednak okazało się, że na miejsce tych, którzy z różnych powodów opuścili nasz kraj, przyjechali inni, część osób zdecydowała się również na powrót do Polski. Statystyki, które prezentuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, wskazują, że osób, które występują o pobyt czasowy w naszym kraju, jest coraz więcej, a liczba ta sukcesywnie rośnie.