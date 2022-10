Prawie 300 milionów złotych dostanie szpital im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Powstanie Centrum Leczenia Dzieci

W ramach konkursu złożone zostały 23 wnioski, spośród których wybrano 14 uznanych za kluczowe zadań - polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci. Wśród nich znalazł się wniosek dotyczący utworzenia nowego budynku - Centrum Leczenia Dzieci - w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Wniosek ten został oceniony pozytywnie, a bydgoski szpital otrzyma niemal 296 631 720 zł na realizację prac. Środki własne Collegium Medicum UMK na inwestycję to 2 996 280 zł. Wartość projektu wynosi 299 628 000 zł.

Fundusz Medyczny został ustanowiony w 2020 roku. Po zakończeniu prac komisji został on zasilony kwotą w wysokości 4 mld złotych. Jak powiedział podczas konferencji w poniedziałek (3 października) prasowej poseł Tomasz Latos, w ramach Funduszu Medycznego tworzone są subfundusze, a jednym z nich jest ten związany z dofinansowaniem infrastruktury strategicznej, na który zagwarantowano 3,1 mld złotych. I to w ramach tego subfunduszu podmioty mogły składać wnioski o dofinansowanie.

Rozbudowa szpitala im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Inwestycja obejmie budowę nowego budynku szpitalnego pod lokalizację obecnych klinik pediatrycznych, poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z niezbędną częścią dydaktyczną, związaną z kształceniem kadr medycznych, obszarem izby przyjęć, rejestracji, diagnostyki, ambulatorium pediatrycznym Kliniki Medycyny Ratunkowej, blokiem operacyjnym i gabinetami zabiegowymi, pomieszczeniami działalności pomocniczej: częścią administracyjną, techniczną, magazynową i socjalną oraz gastronomiczną. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie ok. 14 000 m kw. Nowy budynek wyposażony zostanie w zakupiony specjalnie na ten cel sprzęt i aparaturę medyczną m.in.: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty RTG i USG, systemy monitorowania funkcji życiowych, defibrylatory, respiratory, inkubatory itp. Poprawią się również warunki pobytu w szpitalu – pacjenci będą mieli do dyspozycji m.in.: klimatyzowane, maksymalnie 2-osobowe pokoje z łazienkami i przestrzenią dla rodziców/opiekunów, przestronne części wspólne, np. świetlice, pomieszczenia socjalne itp. Realizacja prac rozpocznie się jeszcze w tym roku - po podpisaniu umowy z Ministerstwem Zdrowia. Budowa Centrum Leczenia Dzieci potrwa planowo do 2026 roku.