Prestiżowa Nagroda 2021 IBBY dla promotorki czytelnictwa w Bydgoszczy! - Najmłodsi są najważniejszymi odbiorcami książek - mówi laureatka

Trzeci rok z rzędu wyróżniono Pani tytaniczną pracę nominacją do Nagrody Polskiej Sekcji IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. Czy chociażby po cichu liczyła Pani, że do trzech razy sztuka i... zostanie Pani laureatką! Absolutnie nie liczyłam na nagrodę i to wcale nie dlatego, żebym w tym roku pracowała mniej na to niż w poprzednich latach. Po prostu bardzo cenię Annę Jurek (Panią Cogito) i Małgorzatę Swędrowską, które były razem ze mną nominowane w konkursie Książka Roku 2021 Polskiej Sekcji IBBY w kategorii: upowszechnianie czytelnictwa.

Jako upowszechniaczka czytelnictwa otrzymała Pani najważniejszą nagrodę w branży książek dla niedorosłych. Jak wiele ta nagroda dla Pani znaczy?

Dla mnie IBBY (International Board on Books for Young People) i działalność tej organizacji są bardzo ważne. Być może komuś wyda się, że to nagroda niszowa, bo i ta branża współcześnie może być tak odbierana. Organizacja powstała jednak w bardzo ważnym momencie historii… Przypomnę tylko, że na zwołaną w 1952 roku konferencję poświęconą książkom dla dzieci, jaka poprzedziła powołanie (rok później) IBBY, przyjechały z 26 krajów setki pisarzy, filozofów, reporterów i innych ludzi związanych z czytelnictwem. To pokazało, jak dla świata doświadczonego II wojną światową, ważne jest, by dzieci i młodzież miały dostęp do wartościowych książek. I to właśnie dzięki organizacji takiej jak IBBY wychowaliśmy pokolenia w pokoju, dostępie do edukacji i praw dziecka.