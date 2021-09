W Bydgoszczy nadawanie rozpoczęło Radio Wnet. Rozmawiamy z Krzysztofem Skowrońskm

Zobacz wideo: Teatr Kameralny w Bydgoszczy. Jak prezentuje się po remoncie?

Tak, w Bydgoszczy Radia Wnet można słuchać na częstotliwości 104,4 FM. Bydgoszcz jest już kolejnym miastem w kraju, w którym nadajemy. 5 września 2021 redakcja radia zaczęła Wielką Wyprawę. Przez dwa i pół tygodnia wraz z mobilnymi studiami będziemy wędrować po Polsce. Odwiedzimy wszystkie siedem miast, w których nadaje Radio Wnet, ale wnikniemy także w przestrzeń lokalną, z dala od wielkich aglomeracji. Przybliżymy słuchaczom różne odcienie polskiej kultury, sylwetki wyjątkowych osób ze świata polityki, nauki, przedsiębiorczości, religii i sztuki, a także historię odwiedzanych miejscowości i regionów. Inne miasta to Warszawa, Kraków, Wrocław, Białystok, Łódź. Kolejnym punktem na mapie będzie uruchomienie nadawania w Lublinie, ale to przyszłość. Stąd nasza obecność - podczas wyprawy - w Bydgoszczy.

Czego mogą się spodziewać słuchający was odbiorcy?

Radio Wnet to radio wyjątkowe. Na pewno nie będziemy stanowili konkurencji dla innych rozgłośni radiowym, nie ma u nas informacji lokalnych. To radio autorskie, w takiej, jak dawniej formie - pojawią się u nas audycje autorskie. To cykliczne, godzinne programy nadawane z różnych miast - w Białymstoku będzie to informatyka, w Łodzi - gospodarka. Na inauguracji w Bydgoszczy zorganizowaliśmy koncert w dzielnicy muzycznej, może więc uda nam się nawiązać kontakty i zawrzemy znajomości tak, żeby z Bydgoszczy nadawać audycje poświęcone muzyce. Oczywiście te programy będą słyszalne w innych naszych ośrodkach w kraju, chodzi o to, żebyśmy nawzajem się poznawali.