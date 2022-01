Tyle w Kujawsko-Pomorskiem zapłacimy za wywóz śmieci, za nieruchomości, za psa. Sprawdzamy i porównujemy!

Bydgoszczanie zapłacą za odpady po staremu

- Miasto Bydgoszcz nie planuje zwiększenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców w 2022 roku, co jest ewenementem w skali kraju. Obecna stawka to 21 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i jest to jedna z najniższych stawek wśród okolicznych gmin, czy większych miast w Polsce. Podatku od psa nie ma w Bydgoszczy od lat - wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Podobnie jak w większość miast Unii Metropolii Polskich, kwestie podatków od nieruchomości w Bydgoszczy są zgodnie z wartościami ogłoszonymi przez ministra finansów. I tak za prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego opłata wynosi 8,68 zł od 1m kwadratowego powierzchni użytkowej. Taka sama opłata pobierana jest z budynków gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą oraz z garaży nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast od budowli należy się 2 proc. ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.