W Fordonie przybędzie ścieżek rowerowych. W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

- Ogłosiliśmy przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Andersa w Fordonie. Inwestycja realizowana w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie obejmuje budowę ciągu dla pieszych i rowerzystów na odcinku prawie 600 metrów ul. Andersa od ul. Kasztelańskiej do wysokości ul. Dubois'a. Otwarcie ofert planujemy na początku marca - zapowiedział ZDMiKP w Bydgoszczy.

Po oddaniu do użytku tego fragmentu trasy będzie można szybciej i bezpieczniej dostać się np. do marketu Carrefour. Nowy szlak nie rozwiązuje jednak najważniejszego problemu - ciągle nie będzie dojazdu drogą rowerowa od ul. Gryfa Pomorskiego do ronda Misji Pokojowych ONZ. Planowany odcinek będzie kończył się w okolicach przystanków tramwajowych na Bajce. Przy okazji zapowiedzi ZDMiKP czujni mieszkańcy zauważyli, że w planach była rozbudowa ulicy Andersa o kolejną nitkę, a tak się składa, że planowany ciąg pieszo-rowerowy będzie się z tą nitką nakładał. Czy to oznacza, że ulica Andersa nie będzie w przyszłości poszerzana?