Bydgoski Festiwal Operowy 2022. Na otwarcie jesienią - „Faust”

Widowiskowe i monumentalne przedstawienie Opery Bałtyckiej jest jedną z najważniejszych tegorocznych premier na artystycznej mapie Polski. AIDA na 28. Bydgoskim Festiwalu Operowym 16 października (niedziela) o godz. 18 Jedna z najwspanialszych oper w dorobku Verdiego. Opowieść o miłości, poświęceniu i władzy. „Aida” po kilku latach została wykorzystana do uświetnienia otwarcia kanału Sueskiego. Prapremiera w Kairze odbyła się 24 grudnia 1871 r. Opera została entuzjastycznie przyjęta przez ówczesną publiczność. Podobnie zakończyła się włoska premiera w mediolańskiej La Scali 8 lutego 1872 r. pod batutą Franco Faccia. Kolejną premierą, w Parmie (1872), dyrygował osobiście Verdi. Od premiery mediolańskiej Aida rozpoczęła pochód przez wszystkie ważniejsze sceny świata, stając się jedną z najbardziej popularnych oper. Akcja opery nawiązuje do miejsca swojego pierwszego wystawienia, choć sięga do czasów starożytnych. Osią jej wydarzeń jest miłość, niemożliwa do spełnienia, pomiędzy tytułową etiopską niewolnicą a egipskim dowódcą Radamesem. To wzruszająca historia ukazująca konflikt pomiędzy uczuciem a powinnością, który okazuje się nierozwiązywalnym. Opis: Opera Nova w Bydgoszczy

Soojin Moon Sebastian (Aida). Fot. Krzysztof Mystkowski