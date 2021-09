Bydgoszcz. Budowa Lidla na Kapuściskach opóźnia się. Mieszkańcy narzekają na utrudnienia. Kiedy planowane otwarcie sklepu? [zdjęcia]

- Na ulicy Szarych Szeregów w pobliżu pawilonów przy wjeździe z ul. Wojska Polskiego ruch nadal odbywa się wahadłowo - mówił nam we wtorek (21 września) pan Krzysztof, mieszkaniec tej ulicy. - Poza tym na terenie wokół budowanego sklepu wciąż wszystko rozkopane. Dopiero w ubiegłym tygodniu w końcu zaczęły działać latarnie miejskie na ul. Szarych Szeregów. Chociaż to jest na plus.

Mieszkańcy widzą postęp prac, ale twierdzą, że trochę się one ślimaczą.

- Co prawda, na ul. Szarych Szeregów powstało już kilka miejsc parkingowych, ale nadal wszystko jest ogrodzone - twierdzi z kolei pani Maria. - Dziwi mnie, że przez kilka dni coś tu się robi, a potem nic się nie dzieje. Nie rozumiem, dlaczego mieszkańcom funduje się utrudnienia na tak długi czas, skoro prace w sumie na ul. Szarych Szeregów przy pawilonach trwały jakieś dwa tygodnie, a potem robotników nie było widać. Obserwuję tę budowę z uwagą, bo mieszkam w pobliżu i ciekawa jestem, kiedy wszystko będzie gotowe.