Co to za ścieki: przemysłowe czy nie? Śmierdzący problem Osielsko i bydgoskie miejskie Wodociągi chcą rozwiązać w sądzie

Zobacz wideo: Bydgoskie wodociągi mają już ponad 120 lat!

Gmina Osielsko oddaje swoje ścieki do zarządzanej przez MWiK oczyszczalni Fordon. - Jest tak od lat 90. - mówi Wojciech Sypniewski, wójt Osielska. - Ścieki są odprowadzane z terenu gminy do oczyszczalni Fordon kolektorem o zaledwie 50-centymetrowej średnicy, biegnącym wzdłuż Szosy Gdańskiej. Ponieważ gmina się rozrasta, a z założeń nie stosujemy już zamkniętych zbiorników na ścieki, trzeba było tę sieć rozbudować. Wykładając kilka milionów złotych, także na przepompownie, zbudowaliśmy kolektory. Jeden biegnie ul. Leśną, a drugi w stronę Jarużyna.

Ścieki przemysłowe w rurze

- Nasza spółka wielokrotnie wskazywała, że działania powinny obejmować cały proces zarządzania siecią i przesyłaniem ścieków, tj. projektowanie sieci zgodne ze sztuką inżynierską, prawidłowe wykonawstwo, jak również prawidłową eksploatację, w tym sprawowanie nadzoru nad klientami wprowadzającymi ścieki. W szczególności dotyczy to podmiotów gospodarczych, które wprowadzają do sieci ścieki przemysłowe. I to właśnie stanowi jeden z ważnych punktów niezgody - informuje Marek Jankowiak, rzecznik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. - Ścieki zaliczone do kategorii przemysłowych, zgodnie z przepisami prawa, wytwarzane są przez podmioty prowadzące działalność usługową, handlową, magazynową lub produkcyjną, co w przypadku tej gminy stanowi ok. 33 procent całego ich strumienia. Przykłady takich podmiotów znajdziemy przejeżdżając choćby tylko Szosą Gdańską.