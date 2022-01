Czy Brda jest naprawdę czysta? Ciągle są w Bydgoszczy tacy, którzy zrzucają ścieki do rzeki

Jak się wydawało, rozwiązaliśmy ostatecznie problem ścieków płynących do Brdy na jej miejskim odcinku. Przez kilkanaście lat MWiK pracowały nad tym, by pod względem chemicznym woda płynąca w rzece przez Bydgoszcz miała pierwsza klasę czystości chemicznej (i drugą - biologicznej). W tym czasie m. in. zlikwidowano 26 wylotów ścieków sanitarnych do Brdy w obrębie miasta, zbudowano 49 podczyszczalni ścieków deszczowych, odnowiono system kanalizacji zapewniający transport ścieków do nowoczesnych oczyszczalni. To m. in. dzięki temu można organizować jedyną tego rodzaju imprezę w Polsce - zawody pływackie na otwartym odcinku rzeki, która ma jakość wody kąpieliskowej - Woda Bydgoska.