Do Brdy, w samym centrum Bydgoszczy, wciąż trafiają ścieki. Wodociągi instalują monitoring

W szesnastu punktach Bydgoszczy, przy rewitalizacji i rozbudowie sieci kanalizacyjnej, zainstalowano sondy do monitorowania pracy sieci kanalizacyjnej. - To daje dyspozytorowi możliwość szybkiej reakcji na ewentualne nieprawidłowości - informuje Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Awaria usunięta po czterech godzinach

Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich dwóch lat do wód opadowych na terenie miasta trafiły ścieki sanitarne, a stamtąd odpływami dostały się do Brdy albo Kanału Bydgoskiego. Powód to zapchanie tzw. "kanalizacji piętrowej" i przelanie się ścieków bytowych.

Do zanieczyszczenia Brdy albo Kanału Bydgoskiego doszło m.in.: