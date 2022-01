Na kampusie Politechniki Bydgoskiej powstanie nowoczesne Akademickie Centrum Sportu [wizualizacje]

Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej

Budowa Akademickiego Centrum Sportu rozpocznie się w lutym.

W pierwszym etapie powstanie budynek główny z wielofunkcyjną halą do koszykówki, siatkówki, futsalu, piłki ręcznej i trybunami dla ponad 400 osób. W budynku ACS będzie również siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do fitnessu, tańca i rehabilitacji ruchowej.

W kolejnym etapie wybudowana zostanie zewnętrzna strefa sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki i siatkówki plażowej oraz całorocznymi kortami do tenisa. Znajdzie się tam także miejsce na część lekkoatletyczną z 4-torową bieżnią o długości 400 metrów, rzutnią do pchnięcia kuli, skoczniami do skoku wzwyż oraz skoku w dal. Powstanie także zewnętrzna trybuna na 250 miejsc siedzących.