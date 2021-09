Bydgoskie lotnisko upadnie? Szefowie biją na alarm: podwyżki opłat wykończą regionalne porty

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwa

Od 1 stycznia przyszłego roku w górę mają iść dwie opłaty: tzw. terminalowa i trasowa. To pieniądze, które do kasy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oddają operujące na terenie Polski linie lotnicze. Podwyżka opłaty terminalowej jest potężna, sięga 70 procent. Trasowa ma iść w górę o 26 procent.

Polskie porty lotnicze są podzielone na dwie strefy - w pierwszej jest tylko Lotnisko Chopina, porty regionalne - to strefa druga. Dla warszawskiego portu opłata terminalowa z 343,08 zł ma skoczyć do 524,58 zł. Dla lotnisk regionalnych - z 791,12 zł aż do ponad 1,3 tys. zł. Trasowa to kwota 195,70 zł, nowa ma wynieść 245,81 zł.