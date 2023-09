Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Bydgoszczy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.09 do 23.09.2023

Przegląd tygodnia: Bydgoszcz, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobacz zdjęcia z defilady i pikniku w Bydgoszczy Ponad pół tysiąca żołnierzy oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego zaprezentowano w sobotę (23 września) podczas defilady w Bydgoszczy z okazji Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po uroczystości bydgoszczan zaproszono na piknik wojskowy połączony z pokazem sprzętu wojskowego na polanie Różopole. 📢 Ranking 10 najlepszych fryzjerów w Bydgoszczy na podstawie ocen z Google Wybierając fryzjera, każdy z nas chce, by był on jak najlepszy w swoim fachu. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to człowiek, który bezpośrednio odpowiada za nasz wygląd zewnętrzny, a co za tym idzie komfort psychiczny. Oczywiście można wyznawać zasadę, że włosy odrosną, jednak straconych przez złą fryzurę nerwów, nikt nam nie zwróci.

📢 Tutaj polecisz jeszcze z lotniska w Bydgoszczy. Niektóre kierunki są naprawdę godne uwagi Wiele dużych miast zabiega o możliwość posiadania lotniska. Nie tak dawno była sprawa, w której to selekcjoner kadry Polski Michał Probierz, apelował do władz Białegostoku o potrzebę stworzenia lotniska. Bydgoszcz na szczęście ma ten komfort, że od 2004 roku, w swoim obrębie ma międzynarodowy port lotniczy.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Bydgoszcz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bydgoszczy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taki sprzęt wojskowy można było zobaczyć na defiladzie w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia Śmigłowiec Mi-17, wyrzutnia rakietowa RM-70 oraz kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak - m.in. taki sprzęt wojskowy można było zobaczyć w sobotę (23 września) podczas pikniku wojskowego z okazji Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy.

📢 Tak wygląda Sanktuarium w Byszewie niedaleko Bydgoszczy. Niesamowity obraz na wodzie Byszewski kościół to prawdziwa architektoniczna perła pośród tutejszych wód i wzgórz – Rynny Jezior Byszewskich (16 akwenów na długości 30 km), którą łączy niewielka rzeczka Krówka (dawnej zwana Plitwicą). 📢 II Marsz Równości w Bydgoszczy pod hasłem "Wybierz miłość". Zobacz zdjęcia W sobotę, 23 września, w Bydgoszczy odbył się II Marsz Równości pod hasłem "Wybierz miłość". Manifestacja rozpoczęła się pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego. Zdjęcia z sobotniej manifestacji zamieszczamy w galerii. 📢 Tramwaje na nowych mostach w Bydgoszczy pojadą jeszcze w tym roku. Trwają próby obciążeniowe Cały czas trwa budowa dwóch nowych mostów przez Brdę. Jeden będzie przeznaczony dla kierowców samochodów, a drugim będą przemieszczać się tramwaje. Prace mają spore opóźnienie, ale właśnie przeprowadzono bardzo ważną procedurę - odbyły się próby obciążeniowe. Zobaczcie zdjęcia udostępnione przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

📢 BKS Visła Proline pokonuje SMS PZPS Spała. Tak kibicowaliście naszym siatkarzom na inauguracji sezonu w Tauron I Lidze W pierwszym meczu Tauron I Ligi siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz z łatwością pokonali zespół SMS PZPS Spała 3:0. Mecz obserwowała zgromadzona w hali Immobile Łuczniczka publiczność, która nie kryła po spotkaniu swojej radości. 📢 Tak przebiegają pracę na placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Spojrzenie na rewitalizację Coraz większego kolorytu nabierają prace prowadzone na centralnej i północnej części placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Przypomnijmy, że rewitalizacja ma obejmować cały obszar placu, jednak by nie utrudniać całkowicie ruchu, są one podzielone na co najmniej dwa etapy działania.

📢 Taki sprzęt wojskowy będzie można zobaczyć w Bydgoszczy. W ten weekend w Myślęcinku W sobotę na terenie Myślęcinka odbędą się uroczyste obchody piątej rocznicy powstania 8. Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie defilada, pokaz sprzętu wojskowego oraz wiele innych atrakcji. W związku z uroczystością na ul. Gdańskiej i Rekreacyjnej wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu.

Utrudnień mogą się spodziewać nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie komunikacji miejskiej.

📢 Dzień dobry, Bydgoszcz! Jest 21 września. Zobacz jaka będzie dziś pogoda, kto ma imieniny i na jakie wydarzenia warto się wybrać Dzień dobry jest czwartek 21 września 2023 roku. W tym dniu imieniny obchodzą Marek, Markusław, Laurenty, Hipolit, Kastor, Jonasz, Bernardyna, Bożeciech, Ifigenia, Mateusz. Solenizantom życzymy wszystkiego, co najlepsze. W Bydgoszczy ma być dziś ciepło i słonecznie, bo w szczytowym momencie termometry wskażą 28 stopni. 📢 Ujawniony plan obrony kraju, a w nim Bydgoszcz jednym z miast frontowych, narażonych na potężne zniszczenia Chociaż od ujawnienia przez MON w ostatnią niedzielę Planu Użycia Sił Zbrojnych 2011, minęły już dobre 4 dni, to wciąż wzbudza on ogromne emocje w kraju. O tym temacie dyskutują politycy, zwykli obywatele czy w końcu eksperci. Wszystkich łączy równie krytyczne podejście, w którym jednak wielu zwraca uwagę na fakt, że na tamtą sytuację plan ten był optymalny — wycofywanie się na linię Wisły było lepsze niż walki graniczne.

📢 Dachowanie auta na S5 pod Bydgoszczą. Śmigłowiec LPR zabrał jedną osobę do szpitala. Zdjęcia Do groźnego zdarzenia doszło w środę (20 września) przed południem na drodze krajowej nr 5. W okolicach Kruszyna Krajeńskiego (gmina Białe Błota) dachowało auto osobowe. Jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

📢 W ostatni weekend września Wyspa Młyńska w Bydgoszczy zabłyśnie po zmroku W piątek i sobotę (29 i 30 września), na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się impreza zatytułowana Święto Światła - Światło Wody. Wydarzenie organizuje Fundacja Kultury Pozytywka. 📢 Te psy szukają domu w Bydgoszczy. Przeglądamy wstawione oferty adopcji psów w mieście “Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.” brzmiała jedna z najważniejszych maksym “Małego Księcia” autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Chociaż książka ta, przerabiana była w szkole podstawowej, to maksyma ta, w najbardziej dosłownym aspekcie wciąż przez wielu jest zapomniana.

📢 Brda strasznie cuchnie! Z Kanału Bydgoskiego spływa ogromna masa rzęsy wodnej Z brzegów zielona, ogromna masa rzęsy wodnej wygląda ciekawie. Jednak problem napływającej biomasy wyczuć można dopiero na wodzie — to wszystko bowiem mocno cuchnie! 📢 Na bydgoskich Piaskach pozbędą się koczowiska w postaci szałasów i jam zbudowanych w lesie Do ciekawej sytuacji doszło w lesie na Piaskach. Urząd miasta szuka bowiem firmy, która uprzątnie wykopane w ziemi jamy i zamaskowane przed postronnymi osobami konstrukcje zawieszone wśród drzew. Wszystko za sprawą interwencji mieszkańców, którzy domagali się usunięcia “koczowiska”. Co jednak najbardziej w tej sprawie zastanawia, to że zdania na ten temat są podzielone. 📢 Brutalne pobicie na Fordońskiej w Bydgoszczy. Co wydarzyło się przy kładce? Wczesnym porankiem w poniedziałek, 18 września, przechodzień oraz zmierzający na służbę policjant bydgoskiej "drogówki" zapobiegli tragedii. Do brutalnego ataku na 74-letniego mężczyznę doszło na kładce przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy.

📢 W Bydgoszczy padła główna wygrana w Mini Lotto! Tyle dostał szczęśliwiec 16 września okazał bardzo udany dla graczy Lotto w Bydgoszczy. Padła główna wygrana w Mini Lotto w naszym mieście. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Prezes Polonii Bydgoszcz podsumowuje sezon. Co z przyszłością tej drużyny? Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz w rozmowie z nami podsumowują sezon w wykonaniu "Gryfów". Ponadto wspomina o odejściu Wiktora Przyjemskiego i zdradza plany na kolejny sezon.

