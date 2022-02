Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Bydgoszcz, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Bydgoszczy

Przegląd tygodnia: Bydgoszcz, 27.02.2022. 20.02 - 26.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zachęceni zaproszeniem Urzędu Miasta w Bydgoszczy, by wpaść do Młynów Rothera na Wyspę Młyńską i z samej góry obejrzeć Bydgoszcz wybraliśmy się na dach z aparatem fotograficznym. To wprawdzie tylko czwarte piętro (a wjechać można winda, albo wejść po pięknych nowych schodach), to rzeczywiście taras, albo raczej balkon na dachu Młynów Rothera oferuje wyjątkowe widoki.

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.